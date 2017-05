Merkel erschüttert über Terrorattacke in Kabul

Nürnberg (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich entsetzt über die Terrorattacke nahe der deutschen Botschaft in Kabul gezeigt. «Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten den Opfern dieses Anschlags und ihren Familien», sagte Merkel am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Nürnberg.

«In Momenten wie diesen wird uns einmal mehr klar: Der Terrorismus kennt keine Grenzen. Er zielt auf uns alle – ob in Manchester oder Berlin, Paris, Istanbul, Sankt Petersburg oder heute Kabul. Wir sind heute über alle Grenzen hinweg in Entsetzen und in Trauer vereint.» Zugleich gab sich Merkel entschlossen: «Wir werden den Kampf gegen den Terrorismus führen und wir werden ihn gewinnen.»

Bei dem verheerenden Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt wurden mindestens 80 Menschen getötet, rund 350 weitere wurden verletzt. Das Hauptgebäude der deutschen Botschaft im schwer gesicherten Diplomaten- und Regierungsviertel wurde massiv beschädigt.