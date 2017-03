Merkel sichert den Niederlanden Unterstützung zu

München (dpa) – Nach der Eskalation im Verhältnis zwischen der Türkei und den Niederlanden hat sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Seite des deutschen Nachbarlandes gestellt. Die Niederlande hätten ihre «volle Unterstützung und Solidarität», sagte Merkel am Montag in München. Die Kanzlerin kritisierte insbesondere Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der niederländische Regierungsmitglieder als «Nazi-Überbleibsel» bezeichnet hatte. Nazi-Vergleiche führten «völlig in die Irre», betonte Merkel.