Würzburg (dpa/lby) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht heute auf Einladung des katholischen Bistums in Würzburg über Vielfalt, Identität und Verbundenheit in einer offener Gesellschaft. Das Bistum erwartet 2000 Zuhörer. Die Veranstaltung war zunächst in einem Hörsaal der Universität geplant, zog wegen großen Andrangs aber in das Congress Centrum um. Bischof Friedhelm Hofmann sagte: «Es ist wichtig, dass wir uns mit den Grundlagen unseres Zusammenlebens beschäftigen.»