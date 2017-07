Messerattacke in München: Vierter Verdächtiger festgenommen

München (dpa/lby) – Nach einer Messerattacke auf einen Clubbesucher in München hat die Polizei einen vierten Tatverdächtigen festgenommen. Vor rund einer Woche war einem 31-Jährigen nach einem Streit vor einem Club mehrmals in die Brust gestochen worden. Der Täter flüchtete mit drei Begleitern. Vergangene Woche nahm die Polizei drei Verdächtige fest. Nun sitzt auch der vierte Tatverdächtige in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Einer der Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren gab eine Tatbeteiligung zu. Wer von ihnen zustach, ermittelt die Polizei aber noch. Das Opfer schwebte nach dem Angriff zunächst in Lebensgefahr. Sein Zustand ist inzwischen stabil. Der 31-Jährige liegt weiterhin im Krankenhaus.