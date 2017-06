Messerstecher-Prozess: Urteilsspruch gegen betrunkene Untersteinacherin möglicherweise am 14. Juli

Mit der juristischen Aufarbeitung mehrerer Messerstiche einer betrunkenen jungen Frau gegen einen schlafenden 22-Jährigen im Januar in Untersteinach tut sich das Landgericht in Bayreuth schwer. Angeklagt ist die 22-jährige vorbestrafte Frau wegen versuchten Mordes, das würde eine mehrjährige Gefängnisstrafe bedeuten. Nach der Zeugenaussage eines Nachbarn, der sie vor der Tat völlig betrunken im Schnee sitzend gefunden und nach Hause gebracht hatte, ist die Frage, ob die Angeklagte überhaupt schuldfähig ist.

Ein Gutachter rechnet zurück, die junge Frau habe 2,5 Promille Alkohol im Blut gehabt. Ein Zeuge spricht davon, dass sie nicht mehr stehen konnte. Nach der Tat soll die Untersteinacherin Polizisten gegenüber seltsam, aber nicht weggetreten vorgekommen sein.

Diese sehr unterschiedlichen Ergebnisse der Beweisaufnahme im Prozess gegen die 22-Jährige werden Verteidigung und Staatsanwaltschaft am 14. Juli in ihren Plädoyers bewerten und entsprechend ihre Forderungen stellen. Möglicherweise noch am gleichen Tag wird das Urteil gegen die 22-jährige junge Mutter gesprochen.