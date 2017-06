Meterhohes Kruzifix in Flammen

Passau (dpa/lby) – Ein meterhoher Christus am Kreuz hat beim Brand einer kleinen Kapelle in Passau in Flammen gestanden. Der schauderhafte Anblick des brennenden Kruzifixes wurde noch verstärkt durch zwei überlebensgroße sakrale Figuren, die ebenfalls von den Flammen umschlungen wurden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Passant am frühen Morgen den Brand der auf der Vorderseite offenen Holzkapelle gemeldet. Vermutlich hatten Kerzen, die Besucher dort gerne entzünden, Kunststoffblumen in Brand gesetzt. Der Sachschaden der im Privatbesitz befindlichen Gedenkstätte beträgt rund 20 000 Euro.