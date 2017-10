Metzgerei Höring Kronach: technischer Defekt löste Feuer aus

Am Freitagabend war das Feuer in der Produktionshalle der Metzgerei ausgebrochen. Nach den Löscharbeiten in der Nacht, musste die Feuerwehr am Morgen erneut ausrücken, weil das Gebäude wieder brannte. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Das könnte Sie auch interessieren

Großeinsatz für die Rettungskräfte: Metzgerei in Kronach in Flammen

In Kronach hat es am Freitag spät Abends in einer Metzgerei in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße gebrannt. Als die ersten (…)

Wohnhausbrand in Kronach: Ursache vermutlich technischer Defekt

Das Feuer war schon gelöscht – heute Morgen hat es in einer Metzgerei in einem Mehrparteienhaus in der Kronacher Innenstadt (…)

Verkehrssicherheitsprogramm der Polizei: Jeder vierte Lastwagen wird beanstandet

Wie sieht es bei den Brummis, die täglich auf Oberfrankens Straßen unterwegs sind, mit der Verkehrssicherheit aus? Dieser Frage ist die (…)

Einbruch: Unbekannte steigen in Bäckerei-Geschäft in Bayreuth ein

In eine Bäckerei und Metzgerei ist in Bayreuth am Wochenende eingebrochen worden. Laut der Polizei sind die die bislang Unbekannten in (…)

Zehn Jahre ohne Führerschein unterwegs: Oberfränkische Polizei stoppt Schwarzfahrer

Da fährt er mit seinem Mercedes von Berlin Richtung Süden und bei Hof ist die Fahrt zu Ende. Die Polizei hat einen 39-Jährigen Mann (…)

Sturmtief über Oberfranken: Pegel der Flüsse und Bäche noch ungefährlich

Es war in Oberfranken eigentlich mehr Wind als Regen, aber das Sturmtief Herwart hat auch die Flüsse und Bäche in der Region (…)