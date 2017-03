Michaela May feiert ihren 65. Geburtstag in den Bergen

München (dpa/lby) – Die Schauspielerin Michaela May verbringt ihren 65. Geburtstag (18. März) mit ihrer Familie in den Bergen. Mit ihrem Ehemann Bernd Schadewald, ihren beiden Töchtern, deren Partnern und ihrer kleinen Enkeltochter quartiert sie sich über das Wochenende in einem Hotel in Österreich ein, verriet sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ein Wochenende, an dem wir es uns gut gehen lassen und so weit weg sind, dass wir nur für uns sind. Ich habe meine Kinder einfach so selten um mich, dass das für mich das größte Geschenk ist.» Die Töchter der Münchner Schauspielerin leben in London und Berlin.

May hatte schon als Mädchen erste TV-Engagements. Zu ihren großen Erfolgen zählen «München G’schichten» und «Polizeiruf 110». Kürzer treten will die Schauspielerin auch im offiziellen Ruhestandsalter nicht. Gerade hat sie eine Theatertournee beendet, im Sommer stehen wieder Dreharbeiten an.