Microsoft-Chef: Künstliche Intelligenz muss Menschen helfen

München (dpa) – Microsoft-Chef Satya Nadella will künstliche Intelligenz breiter verfügbar machen. «Der nächste Schritt für mich ist: Wie können wir diesen Zugang demokratisieren», sagte Nadella am Montag auf der Internet-Konferenz DLD in München. Die Technologie-Branche müsse sich ihrer Verantwortung stellen und die Leute fit für die Zukunft machen, betonte er mit Blick auf die Sorge vor der Verdrängung von Jobs durch Maschinen. «Wir brauchen technologische Durchbrüche, um Wachstum über unsere Industrie hinaus anzukurbeln.» Insgesamt müsse künstliche Intelligenz den Menschen helfen, statt sie zu ersetzen.

Microsoft ist einer der führenden Entwickler künstlicher Intelligenz und selbstlernender Maschinen in der Branche neben Google, Amazon, IBM und Apple. Für die Nutzer sind diese Anstrengungen im persönlichen Assistenten Cortana sichtbar, der mit Amazons Alexa oder Apples Siri konkurriert.