Millionen abgezweigt: Letzter Prozess um NKD-Manager beginnt nächste Woche

Der Prozess-Marathon um die veruntreuten Millionen bei NKD in Bindlach geht in die voraussichtlich letzte Runde: In den nächsten Wochen soll einem 38-Jähriger der Prozess vor Gericht verantworten – er wurde kürzlich von Brasilien nach Hof ausgeliefert. Der Mann soll dem inzwischen verurteilten Ex-Manager von NKD dabei geholfen haben, Millionenbeträge auf ausländische Konten zu transferieren.

Nach dem 38-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Hof mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ein Jahr saß der Mann in Brasilien in Auslieferungshaft. Das Gerichtsverfahren gegen ihn soll nächsten Donnerstag beginnen.