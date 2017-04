Millioneninvestition: Baumann Druck will zu Deutschlands besten Druckern gehören

17 Meter pro Sekunde – mit dieser Hochleistungs-Geschwindigkeit wird in Kulmbach bald gedruckt. Die Firma Baumann Druck hat in der E.-C.-Baumann-Straße eine neue Firmenhalle gebaut und eine neue Druckmaschine für 15 Millionen Euro gekauft. Das größte Bauteil dafür wurde gestern angeliefert, stolze 43 Tonnen wiegt allein der Trockner.

Baumann Druck will ab Juli, wenn letztendlich alles losgehen kann, in die Top Ten der Rollenoffsetdrucker in Deutschland aufsteigen. Gedruckt werden in der E.C.-Baumann-Straße unter anderem Werbeprospekte für Lidl, Kaufland und Rewe.