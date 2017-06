Millionenschaden nach Brand in Recyclingbetrieb

Ingolstadt (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Recyclingbetrieb in Ingolstadt ist nach erster Einschätzung ein Schaden von bis zu 1,5 Millionen Euro entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch in der Papiersortieranlage aus, wie die Polizei mitteilte. Ursache sei wahrscheinlich ein technisches Problem gewesen, fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung könne ausgeschlossen werden. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde niemand. Die Halle selbst und sämtliche Maschinen wurden jedoch durch das Feuer zerstört oder beschädigt.