Millionenschaden nach Feuer auf Bauernhof

Habach (dpa/lby) – Beim Brand eines Bauernhofs in Habach (Kreis Weilheim-Schongau) ist ein Millionenschaden entstanden. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer war am Vortag vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Heugreifer in der Tenne ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasch auf den Stall und das Wohnhaus aus. Eine Anwohnerin rief die Feuerwehr. Die Gebäude und zwei Lastwagen wurden zerstört. Eine Nachbarin verletzte sich bei der Rettung eines Pferdes aus dem Stall.