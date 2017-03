Millionenschwere Ausgaben: Landkreis Kulmbach will heuer 6,7 Millionen Euro investieren

Der Landkreis wird sich auch die kommenden drei Jahre finanziell am Kulmbacher Schlachthof beteiligen, vor allem in Schulen investieren, hat aber keine Neubauten vor. Der Haushaltsplan des Landkreises Kulmbach stand gestern im Mittelpunkt der Kreisausschusssitzung im Landratsamt.

Die wichtigsten Eckdaten laut Bayerische Rundschau: Der Landkreis Kulmbach will heuer fast sieben Millionen Euro ausgeben und seine Schulden um 800.000 Euro erhöhen.

Und, was die Gemeinden im Landkreis entlastet: die Kreisumlage sinkt. Das ist das Geld, das die Gemeinden im Landkreis Kulmbach an die Kreisverwaltung jedes Jahr überweisen müssen. Der Hebesatz soll auf 44,4 Prozent sinken, der niedrigste Stand seit langem.

Das Zahlenwerk steht, jetzt wird es in den Kreistagsfraktionen beraten. Ende des Monats will der Landkreis Kulmbach seinen aktuellen Haushaltsplan verabschieden.