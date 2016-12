Millionenschwere Investitionen: Sanierung der Obermain-Therme geht weiter

Die Obermain-Therme in Bad Staffelstein noch schöner machen – das ist das Ziel des Zweckverbandes Thermalsolbad. Kommendes Jahr will man 4, 7 Millionen Euro in die Therme investieren. Das teilt das Lichtenfelser Landratsamt mit. Heuer wurden das Erlebnisbecken, Whirlpools und das Dampfbad modernisiert. Nächstes Jahr steht die Sanierung des Außenbeckens, des Terrassenbeckens und der Technik an.

In die Obermain-Therme in Bad Staffelstein wurden seit ihrem Bestehen weit über 100 Millionen Euro investiert, 200 Arbeitsplätze sind entstanden.