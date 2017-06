Minister Spaenle: Filmfest München scheut keine Konkurrenz

München (dpa/lby) – Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) hat das Filmfest München gegen größere Konkurrenten in anderen Städten verteidigt. Das Festival könne beispielsweise mit der Berlinale mithalten, sagte er über die inzwischen 35. Ausgabe des Festivals in der bayerischen Landeshauptstadt. «Das Besondere am Filmfest ist die Breite im Angebot und vor allem die unglaubliche Tradition.» Die deutsche Filmgeschichte sei eng mit München verbunden, viele wichtige Filmschaffende hätten in der bayerischen Hauptstadt gewirkt. Mit dem Deutschen Filmball sei außerdem das jährliche Highlight der deutschen Filmbranche in München beheimatet. «Deswegen müssen wir keine Konkurrenz scheuen», sagte er.