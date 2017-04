Minus 1,5 Prozent: Sinkende Kreisumlage im Landkreis Lichtenfels

Gute Nachricht für die Städte und Gemeinden im Landkreis Lichtenfels. Sie müssen in diesem Jahr weniger an den Landkreis zahlen als zuletzt. Die Kreisumlage sinkt leicht, genauer gesagt um 1,5 Prozent. Und das, obwohl der Landkreis sich mit dem Klinikneubau in Lichtenfels finanziell stark verausgabt. Die Schulden des Landkreises steigen, auch das war ein Thema bei der Verabschiedung des Haushaltes für das laufende Jahr. Den hat der Kreistag gestern beschlossen. Sein Gesamtvolumen liegt bei insgesamt 77,3 Millionen Euro.