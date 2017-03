Misereor-Fastenaktion eröffnet: im Mittelpunkt steht heuer Burkina Faso

Erzbischof Ludwig Schick hat in Kronach heute gemeinsam mit Kardinal Philippe Ouédraogo aus Burkina Faso die Misereor-Fastenaktion im Erzbistum Bamberg eröffnet.

Das westafrikanische Land steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Fastenaktion. Burkina Faso sei ein wunderschönes, aber bitterarmes Land, sagte Schick in seiner Predigt. Nicht deshalb, weil es keine Möglichkeiten zum guten Leben gäbe, sondern weil seine Güter ins Ausland transportiert oder nicht entwickelt würden. Dies müsse sich ändern, und dazu könne die Misereor-Fastenaktion ihren Beitrag leisten, so Schick heute.