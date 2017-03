Mit 2,74 Promille Unfall gebaut: Betrunkener kommt auf die Gegenfahrbahn

Betrunken hat ein Mann gestern bei Kronach einen schadensträchtigen Unfall verursacht. 12.000 Euro Schaden waren es insgesamt, entstanden am BMW des Unfallverursachers und an einem entgegenkommenden Honda. Passiert ist der Unfall zwischen Vogtendorf und Fischbach, der 34-jährige BMW Fahrer war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort den Honda gestreift. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille, die sicher ihren Teil zu dem Fahrfehler des Mannes beigetragen haben dürften. Auf seinen Führerschein wird er vorerst verzichten müssen.