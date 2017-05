Mit 3,3 Promille am Steuer: 55-Jähriger Kulmbacher verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten

Mit sage und schreibe 3,3 Promille hat ein Mann aus dem Landkreis Kulmbach auf der A9 bei Himmelkron einen Unfall gebaut. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der 55-Jährige war heute Nacht in Richtung Berlin unterwegs, als er von hinten auf das Auto einer Hoferin fuhr. Ihr Fahrzeug prallte in die Leitplanke und zurück auf die Mittelspur. Ein dahinter fahrendes Auto fuhr auch noch in die Unfallstelle.

Der 55-Jährige Mann aus dem Landkreis Kulmbach hatte nicht nur über drei Promille Alkohol im Blut, er besitzt auch keinen Führerschein. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.