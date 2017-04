Mit Alkohol am Steuer und per Haftbefehl gesucht: Polizei stoppt 36-jährigen Kulmbacher

Verfolgungsjagd gestern Nachmittag in der Kulmbacher Albert-Ruckdeschel-Straße. Eine Zivilstreife fuhr zufällig beim Real vorbei, als die Polizisten einen mit Haftbefehl gesuchten Kulmbacher entdeckten. Der stieg auf sein Mofa und flüchtete. Zu Fuß und mit dem Streifenwagen verfolgten die Beamten den 36-jährigen Mann. Kurze Zeit später konnten sie ihn festnehmen. Er war wohl nicht nur geflüchtet, weil er per Haftbefehl gesucht wird, sondern weil er auch noch Drogen genommen und Alkohol getrunken hatte. 1,6 Promille zeigte der Alkomat an.

Der Kulmbacher muss jetzt nicht nur seine achtmonatige Haftstrafe absitzen, sondern sich auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.