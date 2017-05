Mit Bewährungsstrafe davon gekommen: Kronacher wegen Verbreitung von Kinderponographie vor Gericht

Seltsamer Vorfall in Kronach: Zwei unbekannte Männer haben sich mitten am Nachmittag auf offener Straße gestritten, sich geprügelt, der (…)

Männer prügeln sich und verschwinden: Polizei sucht Zeugen in Kronach

Heute geht’s los – und gleich mit Mathe. 40.000 Schüler im Freistaat schwitzen ab heute über ihren Abiturprüfungen an den (…)

Auffahrunfall unter Motorrädern: zwei Verletzte in Kronach

Bei einem Auffahrunfall unter Motorrädern sind am Sonntag Mittag in Kronach zwei Biker verletzt worden. Die beiden waren in einer (…)