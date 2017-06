Mit Blättern gezündelt: Drei Jungen stecken hinter Beinahe-Waldbrand in Bayreuth

Um ein Haar hätte es vor einer Woche in Bayreuth einen Waldbrand gegeben, wäre da nicht ein 15-jähriges Mädchen gewesen, das seinen Eltern und der Feuerwehr Bescheid gesagt hat. Jetzt ham heraus: Drei Kinder stecken hinter dem Schwelbrand. Die Polizei hatte an der betreffenden Stelle ein Feuerzeug gefunden. Wie sich herausstellte, hatte es ein sechs Jahre alter Junge seiner Mutter geklaut und zusammen mit zwei Freunden im Wald gezündelt. Ihnen war offenbar nicht bewusst, was ein paar brennende Blätter hätten anrichten können. Strafrechtlich verfolgt werden können die Jungen nicht, werden aber sicherlich ihre Lehren aus dem Vorfall ziehen, schreibt die Bayreuther Polizei.