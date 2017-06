Mit dem Doppeldecker abheben – Flugwerft feiert Jubiläum

Oberschleißheim (dpa/lby) – Rundflüge mit Doppeldeckern und 50 historische Flugzeuge zum Bestaunen am Boden – mit einem Nostalgie-Sommerfest feiert die zum Deutschen Museum gehörende Flugwerft Schleißheim vor den Toren München ihr 25-jähriges Bestehen. Das Fest für Fans der Luftfahrtgeschichte geht am 8. und 9. Juli auf dem Werftgelände über die Bühne, wie bei der Präsentation des Programms am Dienstag mitgeteilt wurde.

Zu den historischen Fluggeräten gehört auch die dreimotorige Junkers Ju 52 aus der Schweiz. Mit einer De Havilland Dragon Rapid und einer Antonow An-2 seien bei gutem Wetter zudem Rundflüge möglich, hieß es weiter. «Ob bei der Landung, beim Start oder in Parkstellung – selten kommt man der Luftfahrtgeschichte so nahe wie hier», gaben sich die Veranstalter zuversichtlich. Die liebevoll gepflegten Schmuckstücke seien an dem Wochenende auf dem Freigelände ausgestellt, man könne sie aus der Nähe betrachten, filmen und fotografieren.

Für Besucher besonders interessant sind nach den Angaben das Transportflugzeug C-160 Transall vom Luftwaffentransportgeschwader LTG 61 aus Penzing nahe Landsberg am Lech und Hubschrauber der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim. Die Maschinen könnten aus nächster Nähe besichtigt werden. Zudem böten die Piloten Fachgespräche unter Fliegern und Flugzeugbegeisterten an.