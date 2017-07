Mit der «Rheingold»-Premiere startet der «Ring»-Zyklus

Bayreuth (dpa/lby) – Nach einem spielfreien Tag gehen die Bayreuther Festspiele am Samstag mit dem «Rheingold» weiter. Die Premiere ist zugleich der Auftakt zu Richard Wagners vierteiligem Werk «Der Ring des Nibelungen», das zum fünften Mal seit 2013 in der umstrittenen Inszenierung von Regisseur Frank Castorf zu sehen ist. Die musikalische Leitung liegt wie 2016 in den Händen von Marek Janowski. In den Hauptrollen sind Iain Paterson (Wotan), Albert Dohmen (Alberich) und Roberto Saccà (Loge) zu hören. Die Bayreuther Festspiele dauern bis zum 28. August.