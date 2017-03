Mit digitalem Wandernetz zu mehr Touristen

Forchheim (dpa/lby) – Papierkarten waren gestern – Wanderer sollen künftig mit Hilfe eines digitalen Routennetzes ganz individuell den landschaftlichen Reiz der Fränkischen Schweiz entdecken können. Ob gemütliche Talwanderung oder ambitionierte Trekkingtour – die entsprechenden Routenvorschläge liefern von 2020 an Computer und Internet, erläuterte der Kulturreferent des Landkreises Forchheim, Anton Eckert. Die Tour lasse sich danach ausdrucken oder auf ein GPS-Gerät laden. Den Aufbau des elektronischen Wandernetzes unterstütze die EU mit rund 880 000 Euro, berichtete Eckert, der das Projekt koordiniert.

In den kommenden Jahren würden dazu Fachleute in der Fränkischen Schweiz rund 3000 Kilometer Wanderwege vermessen und in einer elektronischen Datenbank abspeichern. Dabei würden für jeden Wanderweg die Länge, das Höhenprofil und die Wegbeschaffenheit in der Datenbank vermerkt, erläuterte Eckert. Die Kosten dafür belaufen sich nach seinen Angaben auf 1,262 Millionen; rund 880 000 davon steuere die EU bei. Auch bisher finden sich im Internet – auch für die Fränkische Schweiz – elektronisch gespeicherte Wandertouren; sie sind aber in aller Regel nicht vernetzt.