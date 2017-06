Mit falschen Gerüchten aufräumen: Ein Nationalpark Frankenwald wäre kein Weltuntergang

Wenn der Frankenwald ein Nationalpark werden sollte, werden Waldbesitzer nicht enteignet und sie dürfen ihren Wald auch weiter bewirtschaften. In der Debatte pro oder contra Nationalpark Frankenwald räumt Marco Heurich mit Vorurteilen auf. Heurich arbeitet im Bayerischen Wald, der seit 1967 Nationalpark ist. Er hat viel Erfahrungen mit der Praxis in einem Nationalpark, mit den Bestimmungen, Zielen, aber vor allem auch mit falschen Behauptungen bis hin zur Panikmache bei Waldbesitzern und Holzwirtschaftern. So hat er es im Gespräch mit Radio Plassenburg ausgedrückt.

Ein Nationalpark dürfe noch bis zu 30 Jahre umgebaut werden, es dürfe im Rahmen der Regulierung zum Beispiel auch gejagt werden, weil Wildschweine und Rehe keine natürlichen Feinde bei uns haben. Und betreten, so Heurich, dürfe man einen Nationalpark auf jeden Fall, genau das sei ja eines der Ziele. Wird der

Frankenwald ein Nationalpark? – ist eines unserer Themen heute Morgen bei Jörg Hofmann und Lisa Reichel.