Mit Geschichten will neuer Museumschef Bahn-Fans erfreuen

Nürnberg (dpa/lby) – Der neue Chef des Bahn-Museums in Nürnberg will mit Geschichten rund um die Bahn und mit einem häufig wechselnden Ausstellungsprogramm die Besucherzahl langfristig erhöhen. «Ich trete für ein extrem lebendiges Wechselausstellungsprogramm an», sagte Oliver Götze. Der 38-Jährige hat Anfang des Monats die Leitung des ältesten Eisenbahnmuseums der Welt von Russalka Nikolov übernommen. Das Haus wird in diesem Jahr 135 Jahre alt. Am Donnerstag sollte der Wechsel an der Spitze mit einem Fest gefeiert werden.

«Wir haben hier in Nürnberg die Ikonen der deutschen Eisenbahngeschichte», sagte Götze. «Das will ich noch weiter herausstellen.» In der Frankenmetropole steht etwa die erste in Deutschland eingesetzte Dampflokomotive.