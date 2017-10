Mit «Herwart» steht ein neuer Herbststurm vor der Tür

Offenbach (dpa) – Spaziergänger sollten den Wald an diesem Wochenende meiden – vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Mit «Herwart» wird in der Nacht zu Sonntag bereits der dritte Herbststurm des Jahres erwartet.

Sein volle Kraft dürfte er nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland im Laufe des Sonntagvormittags entfalten. An der Nordsee und im höheren Bergland müsse sogar mit Orkanböen gerechnet werden, warnten die Meteorologen. So werden an der Nordsee Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde erwartet. Im Westen und Südwesten hingegen ist die Sturmgefahr nach DWD-Angaben geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet.