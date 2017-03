Mit Messer auf Mutter eingestochen: Sohn festgenommen

Nürnberg (dpa/lby) – Mit einem Messer soll ein 31-Jähriger seine Mutter in Nürnberg lebensgefährlich verletzt haben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach Angaben vom Mittwoch von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Mann hatte seine 52-jährige Mutter am Dienstagabend in der gemeinsamen Wohnung attackiert; die Gründe blieben zunächst unklar.

Nachbarn hörten die Frau um Hilfe rufen und trafen im Treppenhaus auf den flüchtenden Mann, der auch die Zeugen mit einem Messer angriff. Ein 65-Jähriger stieß beim Abwehren der Attacke eine 70 Jahre alte Nachbarin um, die am Kopf eine Platzwunde erlitt. Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Täter kurz darauf noch in dem Haus fest und stellten das Messer sicher.