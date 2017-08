Wenn das Bier zuviel 500 Euro teuer wird, dann ist die Polizei im Spiel. So wie bei einem 49-jährigen Kulmbacher, der gestern früh in der Stadt betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden ist. Der Kulmbacher kam morgens um halb acht bei einer Routinekontrolle auf 0,7 Promille Alkohol im Blut. Restalkohol, vermutet die Polizei. Der 49-Jährige bekommt ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße von 500 Euro aufgebrummt.