Mit Strom fahren: In Lichtenfels kann man sein E-Auto am Landratsamt aufladen

Im Kulmbacher Land gibt es schon einige, auch am Landratsamt in Kulmbach, das Landratsamt in Lichtenfels zieht nach. Dort gibt es jetzt auch eine Ladesäule für E-Fahrzeuge. Wie in Kulmbach verfügt sie über zwei so genannte Typ2-Steckdosen, damit zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden können.

Dahinter steckt der Ladeverbund Franken+, dem 41 Städte und Gemeinden in Nordbayern angehören. 150 Ladesäulen will der in der ganzen Region aufstellen. Im Kulmbacher Land gibt es solche öffentliche Ladesäulen in der Stadt und auch in Himmelkron, in Wirsberg und in Marktschorgast. Als nächstes sollen fünf im Lichtenfelser Stadtgebiet installiert werden.