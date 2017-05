Mit Tape an den Körper geklebt: Selber Fahnder finden bei 17-Jährigem Messer und Schlagringe

40 Schlagringe und Butterfly-Messer hat ein Jugendlicher auf dem Asiamarkt in Eger gekauft und versucht, nach Hause zu schmuggeln. Die Selber Bundespolizisten haben ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der 17-jährige Thüringer hatte einen Teil im Verbandskasten des Autos versteckt, in dem er mitfuhr, und sich den Rest mit Klebeband an den Körper geklebt. Die Polizisten stellten die Waffen sicher und leiteten gegen den Jugendlichen ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.