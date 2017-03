Mitbewohner erstickt: 46-Jähriger kommt in Psychiatrie

Nürnberg (dpa/lby) – Ein 46 Jahre alter Mann, der in Fürth seinen Mitbewohner auf brutale Weise getötet hat, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das verfügte das Landgericht Nürnberg-Fürth am Donnerstag in seinem Urteil wegen Totschlags. Nach Überzeugung der Strafkammer hatte der Mann im März 2016 sein Opfer nach einem heftigen Streit mit einem Kissen erstickt. Zuvor soll er den 52-Jährigen, mit dem er gelegentlich Sex hatte, brutal zu Boden geschlagen und so lange in den Schwitzkasten genommen haben, bis dieser sich nicht mehr rührte. Der Staatsanwalt sprach von einem minutenlangen, qualvollen Todeskampf.

Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt Ende Februar zwar eingeräumt, seinen Mitbewohner niedergeschlagen zu haben. Den Vorwurf, das Opfer mit einem Kissen erstickt zu haben, wies er jedoch zurück. Das Kissen habe er erst am nächsten Tag – nach seiner Rückkehr zum Tatort – auf das Gesicht seines leblosen Bekannten gelegt. Er habe den Anblick des Toten nicht ertragen können. Gutachten belegten aber, dass der 52-Jährige erstickt wurde.

Der Angeklagte leidet an einer Psychose. Die Richterin sagte, sie glaube, dass der Mann die Tat mit dem Kissen wegen seiner Erkrankung verdrängt habe. Das Gericht verhängte eine Strafe von achteinhalb Jahren. Der 46-Jährige nahm das Urteil emotionslos auf. Wegen der Krankheit kommt er nicht ins Gefängnis sondern in eine Spezialklinik.