Mitbewohner verschweigen Tod der Mieterin: Kündigungsgrund

München (dpa/lby) – Wenn Mitbewohner den Tod der verwandten Wohnungsmieterin dem Vermieter monatelang verschweigen, darf dieser eine Kündigung aussprechen. Dies hat das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschieden (Az.: 432 C 9516/16). Im vorliegenden Fall hatte eine Frau den Vermieter mehr als zehn Monate lang nicht über den Tod ihrer Mutter informiert und mit ihrer eigenen Tochter und deren Sohn dort weiter gewohnt. Erst als es Unregelmäßigkeiten mit der Miete gab, erfuhr der Vermieter davon. «Ein derartiges Verhalten ist in nicht hinnehmbarer Weise vertragswidrig», stellte das Gericht fest und gab der Räumungsklage des Vermieters statt.