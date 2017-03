Mitgliederbefragung zum neuen Landeschef ist nicht bindend

München (dpa/lby) – Das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum neuen Vorsitzenden der SPD in Bayern hat für die anschließende Wahl keine bindende Wirkung. «Der Parteitag ist nur moralisch an diese Vorentscheidung gebunden», sagte Noch-Landeschef Florian Pronold am Donnerstag in München. Demnach wäre es möglich, dass die Delegierten am Ende nicht den Bewerber zum Landeschef wählen, den die Mitglieder vorher mehrheitlich bestimmt haben. Denkbar wäre auch, dass sich erst auf dem Parteitag – und damit nach dem Ende der Mitgliederbefragung am 11. Mai – weitere Kandidaten melden.

Pronold und der übrige Landesvorstand rechnen aber nicht mit solchen Szenarien. «Wir gehen davon aus, dass die Delegierten damit umzugehen wissen und das solche «Kai aus der Kiste»-Bewerbungen das demokratische System ad absurdum führen würden», betonte er.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 28. Februar hatten sich sechs Kandidaten ordnungsgemäß gemeldet. Neben Generalsekretärin Natascha Kohnen und dem Landtagsabgeordneten Florian von Brunn waren dies der Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel, der Sprecher der Münchner Tafel Gregor Tschung, Markus Käser von der SPD-Initiative «Zeit für die Mutigen» und der Kommunalpolitiker Uli Aschenbrenner.