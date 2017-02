Mittelstandsheld der Wirtschaftsjunioren: Trunk als erster Oberfranke ausgezeichnet

Wer sich in Bayern um den Mittelstand verdient macht, den ehren die bayerischen Wirtschaftsjunioren mit dem Titel „Mittelstandsheld“. Diese Auszeichnung hat jetzt der scheidende Präsident der Industrie- und Handelskammer in Bayreuth, Heribert Trunk erhalten. Er ist der erste Oberfranke überhaupt, dem diese Ehre zuteil geworden ist. Die Wirtschaftsjunioren sind der größte Verband junger Unternehmer und Führungskräfte weltweit. Allein in Oberfranken stehen rund 600 Personen hinter der Organisation.