Mittelstandsheld: Scheidender IHK-Präsident von Oberfranken von den Wirtshcaftsjunioren geehrt

Der Präsident der oberfränkischen Industrie- und Handelskammer, Heribert Trunk, ist von den bayerischen Wirtschaftsjunioren als „Mittelstandsheld“ geehrt worden. Der Preis ist zum ersten Mal an einen Oberfranken verliehen worden und geht an Persönlichkeiten, die den Mittelstand entscheidend voranbringen. Trunk spreche sowohl die Sprache der Politik, als auch die der Wirtschaft, hieß es in der Laudatio, und er sei ein wichtiger Vermittler.

Bei den Wirtschaftsjunioren sind junge Unternehmer und Führungskräfte vereint – 600 Mitglieder zählt der Verband in Oberfranken.