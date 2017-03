«ML Mona Lisa»: Frauenverbände kritisieren Einstellung

München (dpa/lby) – Mehrere bayerische Frauenverbände haben mit einem offenen Brief gegen die Einstellung der ZDF-Sendung «ML Mona Lisa» protestiert. «Es wäre absurd, diese anerkannte und in der öffentlich-rechtlichen Fernsehlandschaft herausragende Marke abzuschaffen», sagte die Vorsitzende der bayerischen Frauen-Union in der CSU, Angelika Niebler. «Sie muss gepflegt werden. «ML Mona Lisa» muss bleiben!»

Zu den weiteren Unterstützern gehören der Bayerische Landesfrauenrat, der Katholische Frauenbund Bayern sowie der Münchner Verein «Horizont». Der offene Brief sei dem ZDF-Intendanten Thomas Bellut am Donnerstag zugestellt worden. Darüber hinaus haben die Unterzeichnerinnen in den Sozialen Medien unter #rettetmonalisa eine Solidaritätsaktion gestartet.

Das ZDF hatte im Februar bekannt gegeben, dass das Format nach 29 Jahren aller Voraussicht nach im Spätsommer eingestellt werde. Ersetzen soll die Sendung mit Schwerpunkt auf Frauenthemen ein Dokumentationsformat mit «gesellschaftspolitischen Themen im europäischen Vergleich», wie ein ZDF-Sprecher sagte. Die halbstündige Sendung wird samstags um 18 Uhr ausgestrahlt, zwischen 1,5 und 2 Millionen Zuschauer schalten ein.