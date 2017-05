Möbelhaus für Bayreuth: Heute fällt der Stadtrat die endgültige Entscheidung

Heute soll der Stempel drauf – auf die Möbel-Haus-Frage in Bayreuth. Denn heute entscheidet der Stadtrat endgültig zwischen Möbel-Lutz und der Möbelkette Krieger. Der Platz für das neue Möbelhaus steht fest, auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne an der A 9 bei Bayreuth Nord.

Vor zwei Wochen hatte sich der Bayreuther Bauausschuss für Möbel-Lutz ausgesprochen. Der will ein vierstöckiges Möbelhaus mit Vollsortiment hinstellen, Möbel-Krieger nur einen Möbel-Discount.