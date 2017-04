Möbelriese Lutz: Standort Markgrafenkaserne „absolut in Ordnung“

XXXLutz will nach Bayreuth. Das Möbelunternehmen hat sein Interesse jetzt nochmal bekräftigt. Die Standort-Entscheidung des Stadtrats von letzter Woche, wonach ein Möbelhaus an der früheren Markgrafenkaserne entstehen könnte, bezeichnete ein Sprecher von Lutz wörtlich „als absolut in Ordnung“.

Einen Zeitplan zum weiteren Vorgehen gibt es nach Auskunft des Möbelunternehmens nicht. Erst muss das Grundstück umgewidmet werden, dann kommen die Bauverfahren. Und nicht zu vergessen: auch Höffner will nach Bayrueth. Es wird entscheidend sein, wer das bessere Konzept für Bayreuth vorlegt. Der Handel in der Innenstadt darf unter dem Projekt an der Markgrafenkaserne keinesfalls leiden.