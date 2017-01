Tróia (dpa/lby) – Stürmer Sascha Mölders wird dem TSV 1860 München verletzt fehlen. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag in seinem Trainingslager in Portugal mitteilte, hat der 31-Jährige eine Schambeinentzündung. Dies habe eine MRT-Untersuchung ergeben. Mölders hatte bereits zum Trainingsauftakt am Dienstag gefehlt, dennoch reiste der Angreifer mit ins Camp nahe Setúbal. Dort wird Mölders von der medizinischen Abteilung der Münchner betreut.