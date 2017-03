Mordversuch an Bushaltestelle: Urteil erwartet

Schweinfurt (dpa/lby) – Im Prozess gegen einen Mann wegen eines Mordversuchs an seiner Frau auf offener Straße wird heute vor dem Landgericht Schweinfurt das Urteil erwartet. Der 59-Jährige soll seine von ihm getrennt lebende Frau an einer Bushaltestelle mit dem Messer angegriffen und 18 Mal auf sie eingestochen haben. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Zuvor soll er sie jahrelang misshandelt und geschlagen haben, bis sie ihn schließlich anzeigte. Im Sommer 2016 hatte er an der Bushaltestelle versucht, sie zur Rückkehr zu ihm zu überreden. Als sie sich weigerte, soll er mit dem Messer zugestochen haben. Anschließend flüchtete er. Passanten stellten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.