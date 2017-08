Morgens um neun unter Drogen: Polizei erwischt 19-jährigen am Steuer

Ob der junge Mann, den die Polizei heute früh in Kulmbach erwischt hat, noch oder schon wieder unter dem Einfluß von Drogen stand ist unklar. Fakt ist aber – in seinem Zustand hätte er sich besser nicht hinter das Steuer seines Autos gesetzt. So kam es wie es kommen musste, bei einer Routinekontrolle der Polizei verhielt sich der 19-jährige aus dem Landkreis Kulmbach derart auffällig, dass ihn die Polizei einem Drogen-Schnelltest unterzogen hat, der prompt positiv ausgefallen ist. Sein Auto musste er stehen lassen, ihn erwarten voraussichtlich ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie eine Geldstrafe von mindestens 500 Euro.