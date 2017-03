Motel One auf Expansionskurs: Umsatz und Gewinn gestiegen

München (dpa/lby) – Mehr Gäste, eine bessere Auslastung und neue Häuser haben das vergangene Jahr bei der Hotelgruppe Motel One geprägt – die ihren Expansionskurs auch in den nächsten Jahren fortsetzen möchte. Der Umsatz der für ihre vergleichsweise günstigen, designorientierten Hotels bekannten Kette war 2016 um 11 Prozent auf 357 Millionen Euro gestiegen. Wie Motel One am Donnerstag in München mitteilte, legte der Gewinn um 18 Prozent auf knapp 92 Millionen Euro zu.

Nach vier Neueröffnungen betrieb die Gruppe zum Jahresende 55 Hotels in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Tschechien und nun auch in der Schweiz. «Für die kommenden Jahre steht weiterhin die europaweite Expansion auf dem Plan», betonten die Betreiber. Fest vorgesehen sei bereits, dass die Zahl der angeschlossenen Hotels in den nächsten Jahren auf 83 steigen werde.