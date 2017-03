Motorrad gegen Auto: 48-jährige Kulmbacherin wird bei Mainleus schwer verletzt

Der Start in die Biker-Saison hat im Coburger Raum am Wochenende ein Todesopfer gefordert und auch in Kulmbach ist eine 48-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Allerdings war sie an dem Unfall völlig unschuldig. Sie war auf der B289 zwischen Lichtenfels und Kulmbach unterwegs, als ihr bei Mainleus eine Autofahrerin den Weg abschnitt. Die 66-Jährige wollte von Kulmbach kommend nach links Richtung Mainleus abbiegen und unterschätzte dabei die Geschwindigkeit der Motorradfahrerin. Die legte zwar noch eine Vollbremsung ein, krachte aber trotzdem auf das Auto. Beim Aufprall wurde sie auf die Straße geschleudert und brach sich unter anderem den Unterschenkel. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.