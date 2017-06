Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto getötet

Pappenheim (dpa/lby) – Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag getötet worden. Er kam bei Pappenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 79-jährige Autofahrer wurde ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus. Warum der Motorradfahrer von seiner Spur abkam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.