Motorradfahrer stirbt bei Sturz auf Autobahn

Wendelstein (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 73 nahe Nürnberg gestürzt und tödlich verletzt worden. Die Ursache des Unfalls am Freitag war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Der Mann verunglückte in der Nähe der Ausfahrt Wendelstein und blieb auf dem Standstreifen liegen. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Eine Ersthelferin erlitt einen Schock. Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg für einige Zeit gesperrt werden. Autofahrern empfahl die Polizei, die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache untersuchen. Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen.