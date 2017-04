Motorradfahrer verunglückt in Kurve und stirbt

Ebelsbach (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken in einer Kurve gestürzt und gestorben. Wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte, verlor der 53 Jahre alte Mann auf einer Landstraße bei Ebelsbach (Landkreis Haßberge) die Kontrolle über seine Maschine, wurde aus der Kurve getragen und stürzte schwer. Sanitäter versuchten, den Mann wiederzubeleben, er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Landstraße war nach dem Unfall am Freitagnachmittag zeitweise komplett gesperrt, es kam zu Staus.