Motorradsternfahrt in Kulmbach: die Bierstadt erwartet wieder Tausende Besucher

Es ist wieder Motorradsternfahrt. Zum größten Motorradtreffen Süddeutschlands erwarten das Bayerische Innenministerium und die Kulmbacher Brauerei dieses Wochenende wieder Tausende Besucher und Motorradfahrer in der Bierstadt.

Zum 17. Mal gibt’s die Party am Samstag Abend auf dem Brauereigelände an der Lichtenfelser Straße und Gottesdienst und große Sternfahrt am Sonntag Mittag mit Motorradkorso durch die Innenstadt. Traditionell wird der angeführt von Innenminister Herrmann – meistens selbst auf einem Bike – und dem Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm sowie Vertretern der Kulmbacher Brauerei.

Verkehrssicherheit steht ganz oben als Motto der Sternfahrt, und am Sonntag Nachmittag gibt’s wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm auf dem Festgelände.